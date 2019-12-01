В Тобольске открыли детский технопарк "Кванториум"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. детей будет обучаться в детском технопарке "Кванториум" в Тобольске.

Как отметил на торжественном открытие технопарка директор департамента спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин, проект был реализован в короткий срок.

"Учреждение дополнительного образования нового типа открылось в Тобольске спустя год после принятия решения. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР. Сегодня у тобольских детей появилась возможность заниматься по современным программам дополнительного образования, получать новые знания и навыки по направлениям, востребованным в экономике родного города и Тюменской области", - подчеркнул Дмитрий Грамотин.

"Кванториум" занимает два этажа в здании Дома детского творчества. Здесь идет обучение по направлениям: Нано, Промробо, IT, VR/AR, Промдизайн, Аэро и Хайтек. На первом этаже также находится музей науки, который профинансировала компания СИБУР. Всего для тобольского "Кванториума" было закуплено оборудования на 74 млн рублей.

Как рассказал руководитель технопарка "Кванториум-Тобольск" Максим Вильцан, в процессе обучения дети не только приобретают практические навыки работы на оборудовании, но и реализовывают свои идеи.

"После прохождения образовательных программ, ключевым моментом является реализация и создание собственных проектов. А также продвижение проектов в реальный сектор экономики. Многие технопарки кванториум в России идут по этому пути. Мы к этом тоже будем стремиться", - отметил Максим Вильцан.

С детьми в тобольском "Кванториуме" занимаются местные преподаватели с инженерным образованием или соответствующими навыками. В течение года педагоги проходили обучение в Москве, Сургуте, Екатеринбурге, Севастополе, Тюмени. Также несколько раз в месяц проходит онлайн обучение с федеральными тьюторами.

"Кванториум" в Тобольске создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Евгений Новосёлов