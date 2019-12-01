  • 23 декабря 201923.12.2019понедельник
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмень приедут участники зимней "Школы нефтегазового инжиниринга"

Общество, 08:09 23 декабря 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 260 студентов из 55 вузов страны примут участие в зимней "Школе нефтегазового инжиниринга" в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал". Зимнюю школу проведет Тюменский государственный университет с 24 по 27 февраля.

У студентов из 32 регионов страны, которые примут участие в зимней школе и поступят в магистратуру "Концептуальный инжиниринг" Политехнической школы ТюмГУ, появится возможность обучаться по максимально приближенной к практике программе, разработанной совместно с ПАО "Газпромнефть". Из присланных заявок по конкурсу мотивационных эссе будут отобраны 120 студентов. Участие в зимней школе бесплатное, расходы на проживание и питание участников берут на себя организаторы зимней школы.

В рамках проекта "Я – профессионал" пройдут 18 зимних междисциплинарных школ в восьми городах страны. Всего на участие в зимних школах было подано более 8 тыс. заявок от студентов со всей страны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# зимняя школа , студенты , ТюмГУ , Я - профессионал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:10 23.12.2019Любительские коллективы Тюменской области могут подать заявки на всероссийский конкурс
09:59 23.12.2019Стартовал прием заявок на конкурс "Моя законотворческая инициатива"
09:48 23.12.2019Андрей Зубов расскажет тюменцам о кризисе среднего возраста
09:15 23.12.2019Депутат Владимир Столяров поздравил финалистов конкурса "Жас Ұрпақ/Новое поколение" песней