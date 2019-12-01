В Тюмень приедут участники зимней "Школы нефтегазового инжиниринга"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 260 студентов из 55 вузов страны примут участие в зимней "Школе нефтегазового инжиниринга" в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал". Зимнюю школу проведет Тюменский государственный университет с 24 по 27 февраля.

У студентов из 32 регионов страны, которые примут участие в зимней школе и поступят в магистратуру "Концептуальный инжиниринг" Политехнической школы ТюмГУ, появится возможность обучаться по максимально приближенной к практике программе, разработанной совместно с ПАО "Газпромнефть". Из присланных заявок по конкурсу мотивационных эссе будут отобраны 120 студентов. Участие в зимней школе бесплатное, расходы на проживание и питание участников берут на себя организаторы зимней школы.

В рамках проекта "Я – профессионал" пройдут 18 зимних междисциплинарных школ в восьми городах страны. Всего на участие в зимних школах было подано более 8 тыс. заявок от студентов со всей страны.