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Молодые семьи Тюмени строят жилые дома и покупают квартиры с использованием средств социальной выплаты

Экономика, 18:36 20 декабря 2019

фото портала "Тюмень - наш дом"

175 молодых тюменских семей улучшили жилищные условия в 2019 году, использовав средства социальной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Всего же с 2011 по 2019 годы в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 5 тыс.630 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальной выплаты.

Молодые семьи, используя средства социальной выплаты, покупают квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также строят свои дома.

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# жилье для молодых семей

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