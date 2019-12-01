Пункт обогрева для бездомных открылся в Тюмени

| Фото: "Центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте (архив)

Пункт обогрева открылся для бездомных открылся на территории центра помощи "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70) 19 декабря.

В большую палатку, обогреваемую тепловой пушкой, принимают всех нуждающихся. Бездомным, поступившим сюда, помогают с оформлением документов, оказывают им медицинскую помощь. Единовременно здесь могут разместиться 30 человек.

Всех тех, кто нуждаются в сопровождении, дальнейшей нашей поддержке, размещаем в центре "Милосердие". Когда в пункт обогрева попадает человек, мы изучаем ситуацию. Поможем уехать домой, если это необходимо. А тех, кто нуждаются в восстановлении документов, оформлении инвалидности, определения в дома-интернаты, принимаем к себе в центр", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра помощи "Милосердие" Андрей Якунин.

Неравнодушные жители Тюмени могут привезти в центр помощи "Милосердие" на ул. Коммунистической, 70 чай, сахар, одноразовую посуду, супы быстрого приготовления.

Напомним, впервые пункт обогрева открыли в областной столице в декабре 2018 года. За три месяца его работы в него обратилась тысяча человек.

Инна Пахомова