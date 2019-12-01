  • 20 декабря 201920.12.2019пятница
  • USD62,5283
    EUR69,5877
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер северо-восточный

Ростехнадзор отмечает юбилей

Общество, 14:23 20 декабря 2019

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

300-летие отмечает старейшая надзорная организация России — Ростехнадзор - 23 декабря. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ведет свою историю с петровских времен и в настоящее время ответственна за обеспечение безопасности ключевых промышленных отраслей России, включая химическое, металлургическое и атомное производство.

Сегодня одним из важнейших направлений работы организации, касающимся, без преувеличения, каждого жителя России, является надзор за стабильным функционированием коммунальной сферы, в том числе контроль за ходом подготовки объектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" поздравляет всех сотрудников Ростехнадзора с юбилеем и желает успешной реализации важнейших задач, которые нацелены не только на организацию безопасного и эффективного производства, но и на создание условий для надежного и стабильного энергоснабжения населения всей страны, сообщает пресс-служба компании.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Газпром энергосбыт Тюмень , Ростехнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:40 20.12.2019На подъезде к Тюмени отремонтирован мост через реку Падунь
15:29 20.12.2019Тюменец лишился свободы за наркотики и пьяную езду
15:07 20.12.2019В Тюменской области благополучная ситуация с состоянием окружающей среды
14:56 20.12.2019Новогодний кинотеатр для юных тюменцев открыли в музее Словцова