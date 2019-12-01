Ростехнадзор отмечает юбилей

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

300-летие отмечает старейшая надзорная организация России — Ростехнадзор - 23 декабря. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ведет свою историю с петровских времен и в настоящее время ответственна за обеспечение безопасности ключевых промышленных отраслей России, включая химическое, металлургическое и атомное производство.

Сегодня одним из важнейших направлений работы организации, касающимся, без преувеличения, каждого жителя России, является надзор за стабильным функционированием коммунальной сферы, в том числе контроль за ходом подготовки объектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" поздравляет всех сотрудников Ростехнадзора с юбилеем и желает успешной реализации важнейших задач, которые нацелены не только на организацию безопасного и эффективного производства, но и на создание условий для надежного и стабильного энергоснабжения населения всей страны, сообщает пресс-служба компании.