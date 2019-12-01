Около сотни рыбаков из разных регионов страны встретятся на чемпионате Тюменской области

| Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области

Чемпионат Тюменской области в дисциплине "ловля на мормышку со льда" пройдет на оз. Янтыково Тюменского района 10 и 11 января. Он состоится в преддверии Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь же, в феврале.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал председатель федерации по рыболовному спорту Тюменской области Игорь Савиных.

"Ожидаем большое количество участников чемпионата. Традиционно в нем участвуют рыболовы из Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской и Тюменской областей и ХМАО-Югры. Примерно до 100 человек собирал чемпионат в прошлые годы. Температура воздуха не скажется на организации чемпионата – спортсмены-рыбаки могут выдержать любую температуру, потому что одеваются по погоде", - рассказал он.

Оценивать спортсменов будут по весу выловленной рыбы. Дипломы, медали и кубки им вручат представители регионального департамента по спорту.

Победителей и призеров определят в общекомандном и личном зачетах. Будет определена зона для любителей.

Завершится чемпионат горячей ухой.

Анжела Лебедева