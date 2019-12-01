В культурной жизни тюменского региона стартовал новогодний марафон

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Более 400 мероприятий пройдет в Тюменской области в предновогоднюю пору и на новогодних каникулах. Новогодний марафон продолжится с 15 декабря 2019 года до 15 января 2020 года.

Об этом сообщила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева.

"Мы подготовили более 400 мероприятий на каждой площадке. Например, сейчас у нас одновременно идет в "Нефтянике" в малом зале по два спектакля, в мраморном зале по два спектакля, в большом зале, в танцевальном зале... Круглые сутки у нас уже начался Новый год. Наш новогодний марафон продлится с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Добро пожаловать на любой проект!" - пригласила Надежда Казначеева.

Она подчеркнула, что репертуар новогодней программы разнообразен - подготовлена масса мероприятий как для детей, так и для взрослого зрителя. А в канун рождества тюменцев и гостей областного центра ждут в Тюменской филармонии на рождественский спектакль от московских артистов.

"У нас завязалась крепкая дружба с театром Надежды Бабкиной. Они приезжают к нам со спектаклем "Ночь перед рождеством" именно 6 января", - акцентировала внимание Надежда Казначеева.

Московский государственный академический театр "Русская песня" презентует тюменцам фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством". Завершится новогодняя программа под Старый Новый год.

Ирина Ромашкина