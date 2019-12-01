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Московский театр представит юным тюменцам интерактивный спектакль

Общество, 09:04 23 декабря 2019

vremyaskazok.ru/ | Фото: vremyaskazok.ru/

Детский интерактивный спектакль "Новогодний Тили-Бом" московского театра "Время сказок" покажут на сцене ДК "Нефтяник" со 2 по 8 января, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Юный зритель примет активное участие в представлении и проникнется мыслью о том, что добро, дружба и взаимопонимание способны творить настоящие чудеса – растопить лед непонимания, превратить врага в друга и преодолеть все испытания", - сообщили организаторы спектакля.

Зрителям предстоит разгадать каверзные загадки, стать участниками веселой игры, выучить волшебное заклинание-песенку.

Этот спектакль – праздничный, по-детски добрый и искренний, но по-взрослому философский и многозначный. Любимая сказка заставит детей смеяться, сопереживать и радоваться за героев. А взрослым приятно будет соприкоснутся с беззаботным детством.

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# интерактив , спектакль , ТКТО

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