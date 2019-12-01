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Тюменских кинематографистов приглашают на петербургский конкурс сценариев

Общество, 14:58 30 декабря 2019

из группы "Тюменское кино" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюменское кино" ВКонтакте

Киностудия "Лендок" открывает конкурс сценариев полнометражных игровых картин или веб-сериалов. Тюменцы могут подать заявку до 31 декабря.

Конкурс в своем паблике "Тюменское кино" анонсировал центр "Медиаполис". Открытая киностудия "Лендок" - петербургская студия документальных фильмов, основанная в 1932 году.

"Киностудия "Лендок" ищет свежие идеи для их воплощения на пленке. Не имеет значения, профессиональный вы сценарист или только дебютант, были ваши истории экранизированы или вы только недавно заглянули за кулисы большого кино. Мы ценим свежую мысль и умение работать со словом, которое со своей стороны готовы воплотить в жизнь, используя весь свой технический капитал", - приглашают к участию организаторы.

Конкурс пройдет в два этапа. Заявки принимают до 31 декабря. Участников отберут в шорт-лист с 1 по 21 января 2020 года. Затем до 31 января состоится защита отобранных проектов. 7 февраля подведут итоги конкурса. Сценарий победителя реализуют на производственной площадке студии, сообщает "Тюменское кино". Подробнее о конкурсе здесь.

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# кино , Медиаполис

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