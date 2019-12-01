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Стартовал прием заявок на конкурс "Моя законотворческая инициатива"

Общество, 09:59 23 декабря 2019

Тюменская областная дума (архив) | Фото: Тюменская областная дума (архив)

О приеме заявок первого тура XV Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" объявила Тюменская областная дума.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты), проживающие в Тюменской области.

К участию в первом (отборочном) туре допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами под руководством научного руководителя или без него. Со списком направлений, по которым можно создать работы, можно ознакомиться здесь.

Конкурсные работы оргкомитет принимает до 28 февраля 2020 года по электронной почте: RyzhkovSG@duma72.ru. Телефон для консультаций: 46-58-31 (консультант отдела Тюменской областной Думы по организации взаимодействия с представительными органами власти и общественными объединениями Сергей Рыжков).

Работы, признанные победителями первого тура, направят для участия во втором этапе. 19-21 мая в Москве проведут итоговый этап конкурса, на котором назовут имена победителей.

Тюменская областная дума проводит региональный этап конкурса 12 год подряд. За последние девять лет — с 2010 года — в региональный парламент поступило 194 работ. Из них 95 признали победителями регионального этапа конкурса, а 45 работ стали победителями и лауреатами Всероссийского этапа конкурса.

Лидеры конкурса "Моя законотворческая инициатива" имеют возможность стать членами общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без конкурса. Как отметили в региональном парламенте, два победителя этого конкурса являются членами общественной молодежной палаты седьмого созыва.

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# конкурс , Тюменская областная дума

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