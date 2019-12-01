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Централизованный сбор мусора благоприятно влияет на экологическую обстановку, уверены специалисты

Общество, 18:00 20 декабря 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Увеличение числа контейнеров и площадок для их размещения благоприятно влияет на решение проблем с мусором, уверен руководитель Ассоциации экологов Тюменской области Максим Богопольский.

"В Тюменской области, в отличие от других регионов, в частности от Свердловской, удалось избежать роста тарифа на вывоз ТКО. С экономической точки зрения, учитывая инфляцию, можно говорить, что тариф даже снижен. В целом нельзя не заметить увеличение числа контейнерных площадок и контейнеров. Даже у нас в Матмасах раньше была одна площадка, теперь – четыре", - добавил он.

Система сбора, вывоза и сортировки мусора, внедренная в Тюменской области, уже благоприятно влияет на экологическую обстановку в регионе.

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# Максим Богопольский , мусор , экология

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