Пять единиц спецтехники закуплены в Аромашевском районе

| Фото: администрации Аромашевского района | Фото: администрации Аромашевского района

Более 20 млн руб. выделено из областного бюджета Аромашевскому району на приобретение пяти единиц коммунальной спецтехники в 2019 году.

Приобретены две вакуумные машины, илососная машина, аварийно-ремонтная мастерская, экскаватор, сообщает администрация муниципального района.

Две специализированные машины: экскаватор и аварийно-ремонтная мастерская переданы в аренду ООО "Спец Тепло Сервис" для работ на инженерных сетях и объектах коммунального хозяйства.