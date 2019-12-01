"Молодежную элиту - 2019" чествовали в поселке Боровский

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Награждение победителей конкурса-фестиваля "Молодежная элита - 2019" состоялось в поселке Боровский. Диплома победителя в номинации "Молодой специалист в сфере школьного образования" удостоена Анна Коскова. Лучшим молодым специалистом в сфере дошкольного образования признана Линара Жуковская, сообщает администрация поселка..

Глава муниципального образования Светлана Сычева поздравила участников, выразив уверенность, что у поселка большое будущее, ведь нем живут амбициозные, инициативные и целеустремленные молодые люди, которые воплощают свои идеи в реальность.

Победителем в номинации "Молодой специалист в сфере здравоохранения" стала Ольга Куковская, в сфере культуры – Марина Щапова. Сергей Федоров удостоен диплома победителя в номинации "Молодой специалист в сфере спорта". Победителем в номинации "Молодой специалист в сфере услуг" стала Ирина Васильева. Лучшим молодым специалистом в сфере дорожного хозяйства признан Евгений Мастерков.

В сфере промышленности, строительства и ЖКХ победителем стала Реана Нигибина, в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - Татьяна Меркулова.

Награду за победу в номинации "Молодой руководитель" вручили Денису Новикову. Илья Жуковский награжден дипломом победителя номинации "Молодой предприниматель".