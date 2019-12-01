Фильм "Тобол" претендует на премию "Золотой орел" в пяти номинациях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильм "Тобол" претендует на премию "Золотой орел" в пяти номинациях. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала полный список номинантов по итогам 2019 года.

Лидером списка экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" стал экшн Т-34, получивший 13 упоминаний. Девять номинаций у фильма Валерия Тодоровского "Одесса".

"Тобол" претендует на победу в номинациях "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая работа звукорежиссера", "Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам" и "Лучшие визуальные эффекты".

Съемки фильма проходили в Тобольске и Тобольском районе весной, летом и осенью 2017 года. В кинокартине, снятой в жанре истерн, рассказывается об истории Сибири в петровские времена, первом губернаторе Матвее Гагарине (Евгений Дятлов), одной из противоречивых фигур того времени, знаменитом архитекторе, картографе, талантливом сибиряке и настоящем патриоте родной земли Семене Ремезове (Дмитрий Назаров).

Претендентами на "Золотой орел" стали российские картины, вышедшие в прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года, а также телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018 по 31 октября 2019 года. Кроме того, отмечены зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 января 2020 года.

Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ для поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.