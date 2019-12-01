Воспитанники ФК "Тюмень" выиграли турнир в Омске

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Воспитанники ФК "Тюмень" 2011 года рождения, которые занимаются под руководством тренеров Максима Евдокимова и Юрия Мокроусова, стали лучшими в играх за "Кубок дружбы народов" в Омске, сообщает пресс-служба клуба.

Ребята поочередно взяли верх над соперниками из новосибирского "Джуниора" (7:1), "Иртыша" из казахстанского Павлодара (11:1), местного "Динамо" (9:4) и "Спартака" из Новосибирска (7:4).

Финал вышел упорным. Сверстники из омского "Динамо" даже вели в счете, но за две минуты до конца матча проход тюменца Александра Западовникова по флангу завершился дальним ударом. Мяч к радости гостей оказался в сетке. 4:3 – победа "Тюмени". До этого у победителей омичам забили Матвей Волошин, Иван Евдокимов и Платон Анисимов.

Лучшим футболистом у "Тюмени" признали Матвея Волошина, сделавшего 12 голевых передач. Лучшим игроком всего турнира организаторы назвали тюменца Арсения Алфёрова.

На обратном пути в поезде у одного из взрослых пассажиров случился инсульт. Почти все в вагоне, где не оказалось аптечки, перепугались. Паники не поддался один из родителей, сопровождавший своего сына на "Кубок дружбы народов". Абийбилла Эрматов экстренно оказал попутчику первую медицинскую помощь, спася тому жизнь.