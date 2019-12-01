Единственный открытый кастинг "Мисс Россия 2020" приглашает красавиц

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Единственный открытый кастинг "Мисс Россия" состоится в московском ТЦ "Метрополис 8 февраля.

Это официальный смотр красавиц перед финалом главного конкурса красоты России, в котором может принять участие любая желающая девушка модельной внешности.

Национальный конкурс "Мисс Россия" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и является единственным глобальным проектом в области красоты в стране, предоставляющим возможность для финалисток участвовать в международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Миссии проекта - предоставление возможности девушкам поверить в себя и уникальной стартовой платформы для самореализации и обеспечение победительницам профессионального развития.

В течении года проходит множество кастингов, но открытым является традиционно только один. Девушки со всех уголков России могут предстать перед экспертным жюри и дирекцией проекта, что позволит избежать долгих согласований и быстро пройти в финальный отборочный тур. А в последствии лучшие попадут в финал "Мисс России", который состоится в апреле 2020 года.

К участницам кастинга предъявляются следующие требования: наличие гражданства РФ, рост не менее 173 см, возраст с 18 до 23 лет, на момент предстоящего финала конкурса, отсутствие татуировок, отсутствие эротических фото и видео материалов в сети, не замужем и без детей, без вредных привычек, отсутствие юридической ответственности перед государственными органами.

С собой необходимо иметь туфли на каблуке и раздельный купальник черного цвета для фотосъемки снэпов. Каждой участнице нужно предварительно зарегистрироваться на кастинг по электронной почте casting@missrussia.ru, куда необходимо отправить заявку на участие со указанием собственных данных: ФИО, рост, возраст, контактный телефон.

Для дефиле перед жюри предоставляет специально подготовленные платья.