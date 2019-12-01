Каждый среднестатистический тюменец должен банкам 337 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область замыкает пятерку российских регионов по абсолютному объему кредитов - ссудная задолженность в пересчете на одного человека составляет 337 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В среднем задолженность на одного жителя Тюменской области за год выросла на 51,6 тыс. рублей. Соотношение среднедушевого дохода по кредитам и заработной плате в 2019 году составило 68,2%.

Лидером же по абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина стал Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тыс. рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 445, 389 и 359 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, лидерами по этому показателю являются северные регионы. Эксперты РИА Новости объясняют это относительно высокими зарплатами в них.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали: Московская область, Магаданская область, Тува, Санкт-Петербург и республика Коми. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 333 тыс. до 296 тыс. рублей. Москва занимает 15-е место по объему задолженности на одного человека (273 тыс. рублей).

На другом полюсе по среднему долгу перед банками расположились в основном южные российские регионы. Так, в Ингушетии объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 28 тыс. рублей (в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе). Второе и третье места у Крыма и Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 46 тыс. и 49 тыс. рублей. Еще в двух регионах - Чечне и Севастополе - средний долг населения составляет чуть более 50 тыс. рублей.

В то же время согласно оценкам экспертов РИА Новости задолженность населения перед банками выросла во всех регионах России - медианный прирост задолженности составил 32,2 тыс. рублей. Для сравнения, в среднем по всем регионам задолженность выросла за год на 36,9 тыс. рублей, или на 19,4% от общей задолженности.

"Расчет уровня закредитованности населения в регионах, - поясняется в сообщении РИА Новости, - произведен на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка, а зарплаты и количество экономически активного населения - на основе статистики Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 по 1 октября 2019 годов), а задолженность по банковским кредитам - на 1 ноября 2019 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога".

Банк России еще с конца 2018 года начал применять различные меры по сдерживанию темпов прироста долга. И главное нововведение – это ограничение предельной долговой нагрузки (ПДН), которое начало действовать с октября 2019 года.

При этом, по мнению экспертов РИА Новости, в среднесрочной перспективе ужесточение регулирования потребительского кредитования продолжится. В частности, повышающие коэффициенты за ПДН могут быть распространены не только на беззалоговые кредиты, но и в целом на весь сегмент потребительских кредитов. Этот комплекс мер ощутимо снизит темпы роста закредитованности.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2020 году темпы розничного кредитования хоть и замедлятся, однако по-прежнему будут опережать динамику зарплат. По оценкам, прирост кредитования физических лиц будет на уровне 15% против прироста зарплаты в 5-8%. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2020 года может увеличиться еще на 3-5 процентных пунктов.