Добро пожаловать, госпожа Белая Крыса! Тюменцам рассказали, как ухаживать за хозяйкой 2020 года

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Чуткая, разборчивая, верная, эмоциональная, умная – знакомимся ближе с Белой Крысой – хозяйкой 2020 года. О тонкостях характера крыс тюменцам рассказали на мастер-классе сети клиник и зоомагазинов "Живая планета".

В канун Нового года, пользуясь приятным информационным поводом, "Живая планета" собрала в одном из своих магазинов любителей грызунов и тех, кто раздумывает завести питомца-кроху.

"Наступает год, когда люди, которые умеют адаптироваться к любой ситуации, будут на волне. Крыса способна найти выход из любого лабиринта, доверившись своему чутью. Эти зверьки поддаются дрессировке, но только когда они этого хотят! Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше нас, они – старожилы нашей планеты" – завлекла слушателей маркетолог сети клиник и зоомагазинов "Живая планета" Елена Фаворина.

Справка Zen.Yandex.ru Год Белой Железной Крысы наступит 25 января 2020 года в 00 часов 03 минуты. Начало Китайского нового год рассчитывается по лунному календарю - это будет второе новолуние после зимнего солнцестояния. С наступлением Китайского нового года, покровительницей и безраздельной хозяйкой станет Крыса или Мышь – животное, которое в китайском гороскопе ассоциируется с мудростью, богатством и способностью из любой ситуации извлечь пользу. Цвет 2020 года Крысы – белый, стихия 2020 года – металл.

Крыса – первое животное китайского гороскопа и именно она начинает новый двенадцатилетний цикл восточного календаря. Согласно легенде, когда Нефритовый император созвал к себе животных, к нему прибыли лишь 12, среди них он распределил годы гороскопа. И первой в цикле стала крыса, поскольку она первая прибежала к повелителю. Однако крыса схитрила: она приехала к учителю верхом на быке, и спрыгнула в последний момент.

"Те, кто содержит крыс, по достоинству оценили умственные способности этого животного. Когда ученые стали изучать крыс, обнаружили, что у этих животных очень хорошо развиты органы чувств. Слух у них не важный, они различают только шорохи. Но вот чутье поразительное: сообразительность помогает им выживать в природе. У них черно-белое зрение и превосходное обоняние. Крысы могут бегать со скоростью 10 км/ч, причем в день крысы могут пробегать до 50 км. Крысы могут плыть три дня, прекрасно ныряют. Они грызут бетон, металл", – рассказала Елена Фаворина.

Ученые заметили, что из многообразия продуктов – белков, жиров, углеводов – крысы безошибочно выбирает тот рацион, который будет максимально полезен. В еде грызун себя не обделит: всегда проявит сноровку в борьбе за лакомством. В одном из экспериментов крысы не могли добраться до масла в банке. Тогда животные окунали в масло хвост и облизывали его. Однажды крысы придумывали, как транспортировать яйца: один зверек брал лапками яйцо, а остальные тащили собрата за хвост в нору.

"Между собой крысы общаются на ультразвуковой частоте. Но когда они хотят пообщаться с человеком, они делают так, чтобы мы их слышали. Чтобы человек их понимал, крыса произносит для него звуки, и даже смеется", – рассказала Елена Фаворина.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Один ученый корчил крысам смешные рожицы, на что они сотрясались всем телом и издавали детское хихикание. Когда крысы хотят поделиться с человеком радостью, они смеются, чтобы люди их слышали. Они сами любят контактировать с человеком, откликаются на свою кличку. Эмоциональная развитость крысы настолько высока, что они понимают эмоции человека по выражению его лица.

"Детеныши крыс и собак – это два животных, которые радуются человеку. Когда хозяин склоняется над коробкой, крысы встают на задние лапки, передние тянут к человеку "Возьми на ручки!". Они узнают хозяина. Крысы регулируют свое размножение: сами стимулируют выработку гормонов, когда нужно, и, наоборот, их подавляют. Крысы умеют грустить. Крысы видят сны. Это очень высокоразвитые существа", – считает Елена Фаворина.

Справка Zen.Yandex.ru На Востоке крыса символизирует богатство, благополучие и семейные ценности. В год Белой Крысы успех придет к тем, кто занимается бизнесом или собирается его начать в 2020 году. Таким людям следует обязательно сделать небольшой презент и подарить талисман в виде Крысы: он привлечет денежный успех, богатство и изобилие. По преданиям, крыса не может жить в бедном доме, поэтому, появляясь в жилище, она сразу начинает заботиться о его благосостоянии и богатстве. В древние времена, если крысы покидали жилище, хозяин шел к крысолову, покупал крысу, приносил в дом и хорошо кормил, чтобы привлечь еще крыс, приносящих с собой богатство и счастье. Крыса является еще символом творческой активности. Талисман в виде крысы принесет удачу тем, кто выдвигает идеи и ищет пути для их реализации.

Малышка Аришка – шестимесячная крыса, пострадавшая от недобросовестного ухода – содержалась в смешанной группе, что запрещено. И после пережитого стресса получила ПМЖ в "Живой планете", где о ласковой красавице заботятся добрые руки продавцов. Мягкое, нежное создание с доверием легко идет в руки к посетителям зоомагазина.

Так она познакомилась со своей подружкой шестилетней Илоной Комисаровой. Девочка хохотала шаловливому забегу по телу активной Ариши, по ее прозорливому характеру и множество "поцелуев". Остаться равнодушным невозможно (проверено корреспондентом ИА "Тюменская линия"). Маленькая Илона пообещала, что с этого года будет любить крыс.

"Крысы – это нечто среднее между собакой и кошкой, они обладают собачьей преданностью и в то же время остаются своенравны и независимы, у них всегда и на все есть свое собственное мнение. Это социальные животные – содержание крыс поодиночке вызывает у зверька стресс. В одиночку постоянно скучают, чаще болеют, меньше живут. Крыс нужно содержать однополыми парами или группами. Однополыми, так как самка может рожать хоть каждый месяц и очень быстро умрет от истощения или неудачных родов. Крысы – сумеречные животные. Самая яркая фаза активности приходится именно на ночь", - рассказала об особенностях животных старший продавец "Живой планеты" Ольга Чаюн.

Для них наиболее комфортно, когда среда привычная и стабильная, а вот постоянные перестановки могут расшатать психику. Крысы по природе своей неофобы – они боятся нового и перемен.

Ирина Ромашкина