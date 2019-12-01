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ГИБДД контролирует перевозки детей в регионе

Общество, 18:20 23 декабря 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Шесть тысяч уведомлений об организованных автобусных перевозках детей поступило в ГИБДД за четвертый квартал 2019 года. В 168 случаях автоинспекторы отказали в перевозке из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники технадзора Госавтоинспекции проверяют данные о водителях, задействованных в организованных перевозках детей, выявляют наличие грубых нарушений ПДД, контролируют прохождение автобусами технического осмотра, анализируют маршрут перевозки с учетом режима труда и отдыха водителя.

ГИБДД обеспечивает безопасность детских перевозок на елки и новогодние утренники во всех муниципальных образованиях региона. Автоинспекторы сопровождают автобусы с детьми, а также контролируют организованные перевозки.

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# ГИБДД Тюменской области , перевозка детей

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