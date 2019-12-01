Названы победители интеллектуального чемпионата Тюменской области

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Тюменская команда "Что гуглит Кейпопер" стала победителем в игре "Что? Где? Когда?" студенческого чемпионата Тюменской области, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Всего играли 50 команд знатоков из четырех регионов и пяти городов Тюменской области.

В "Брейн-ринг" золото досталось команде "Что гуглит Кейпопер" из Тюмени.

Итоговые результаты I межрегионального кубка 500 среди школьных команд. В "Что? Где? Когда?" золото у "Остапа понесло" из Екатеринбурга, вторыми стали "Какая-то группировка дилетантов", Тюмень, бронзу завоевали тюменцы - "ФМШТО ФМгде ФМкогда". Тюмень

В "Брейн-ринг" первыми признаны "Калашный ряд Фибоначчи", Тюмень, серебро - "Здесь могло быть наше название", Нефтеюганск, третьими стали "Какая-то группировка дилетантов", Тюмень.