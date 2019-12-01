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Кирилл Медведев признан абсолютным победителем международного конкурса "Квантрориада-2019"

Общество, 12:12 24 декабря 2019

Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Учащийся Физико-математической школы Тюменской области Кирилл Медведев признан абсолютным победителем "Квантрориады-2019" в московском Манеже 18-21 декабря, сообщает пресс-служба школы.

В треке "Инструменты редактирования генов" молодому биоинформатику Кириллу Медведеву не оказалось равных.

На международном конкурсе детских инженерных команд "Квантрориада-2019" (ICCET) Кирилл выступал вместе со своей командой - Яном Зазулиным и Алиной Сафиной (Sinteza Miraklo 2.1, Тюменская область).

"Решение Кирилла Медведева и его команды — новое слово в биоинформатике; на основе их идей, редактирование генома представляется не более сложной задачей, чем складывание пасьянсов", - отметили в ФМШ.

ICCET 2019 - международный конкурс детских инженерных команд. Конкурс традиционно проводится по следующим направлениям (трекам): аэротакси; бесшовный навигатор; умная энергетика; трансформируемый модуль космической станции; гибкая электроника; психоэмоциональный тренажер; low cost high-tech; канатная дорога; оптимальный захват.

В 2019 году по решению Министерства просвещения в состав конкурса включили дополнительный трек - "Инструменты редактирования генов".

Победителей конкурса наградили памятными призами от организаторов: Министерство просвещения РФ и "Фонд новых форм развития образования" и партнеров конкурса, и дипломами об участии в конкурсе. Им также вручили путевки на участие в проектных сменах на базе всероссийских детских центров.

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# инженеры , конкурс , Физико-математическая школа Тюменской области , школьники

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