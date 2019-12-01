Акция "Дай списать!" стартовала в тюменском регионе

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Акция "Дай списать!", которую запустило АО "Газпром энергосбыт Тюмень", набирает обороты: у потребителей электроэнергии - жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области - осталась неделя на аннулирование пени, начисленной за несвоевременную оплату энергоресурса, сообщает компания.

Для того, чтобы списать пеню, необходимо до 31 декабря 2019 года погасить задолженность за предыдущие периоды и оплатить текущее потребление электроэнергии.

На кону стоит 63 млн рублей — именно такова совокупная сумма пени всех потребителей электроэнергии в ХМАО-Югре, ЯНАО, на юге Тюменской области. Напомним, что поводом для ее начисления являются неплатежи за электроэнергию: начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, потребителю за каждый день просрочки платежа начисляется по 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, а с 91-го дня она вырастает до 1/130 ставки рефинансирования.

Отметим, что предновогодняя акция по списанию пени пользуется популярностью среди клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень": ежедневно число потребителей электроэнергии, воспользовавшихся предложением энергетиков, растет. Их окончательное количество станет известно в феврале 2020 года, когда будут подведены итоги акции. Все участники получат квитанции с расчетами за январь 2020 года, в которых пеня будет аннулирована.