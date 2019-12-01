Участники ансамбля "Росстань" проведут урок по зимним святкам

| Фото: из архива Лилии Деминой | Фото: из архива Лилии Деминой

170 детей объединит интерактивный урок в рамках проекта "Мир народной культуры", который проведут участники фольклорного ансамбля "Росстань" со студентами Тюменского государственного института культуры в школе № 68 25 декабря, начало в 9 часов 30 минут.

Урок посвятят зимним святкам. Дети будут петь колядки и водить хороводы. Отметим, в тюменской школе № 68 проект "Мир народной культуры" реализуют шестой год. В основном, артисты работают с учениками 1-4 классов. Интерактивные занятия проходят в течение учебного года. В 2019 году инициативу включили в национальный проект "Культура".

"Мы обошли много школ и выбрали одну. У нее два здания, здесь учится много детей. Руководство школы пошло навстречу. Интерактивные уроки по народной культуре проводим после основных занятий. Например, дети разучивают материал по теме "Зимние святки" в течение полугода, потом показывают результат. Бывает, что сама школа просит. Осенью у них была "Барыня-капустница". Ребята делали капустные пироги, а мы выступали, вовлекали их в игры", - поделилась руководитель ансамбля "Росстань", декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры Лилия Демина.

Уроки в интерактивной форме проходят раз в неделю. На них приходят и студенты Тюменского государственного института культуры - это полезная практика, они учатся организации детей в школах. Ученики, по словам Лилии Деминой, любят занятия.

"Когда мы пришли к ним впервые и показывали им инструменты, дети заинтересовались, тянули руки, все хотели поиграть", — добавила она.

После новогодних каникул работа в школе № 68 продолжится - начнется подготовка к Масленице, затем к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Инна Пахомова