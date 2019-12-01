Для детей из Тюменского района открыт класс робототехники

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

16 школьников посетили первый урок в классе робототехники, открытие которого состоялось в Центре технического творчества "Юный техник" п.Новотарманский Тюменского района.

На первом занятии школьники собирали вездеход и программировали его на выполнение команд. "Модель можно совершенствовать, добавлять различные датчики, создавать дополнительные задачи с помощью программ – в общем, проявить фантазию, - рассказал педагог Центра Никита Добрынин. - Для развития технического склада ума необходимо привлекать детей к техническому творчеству уже в младшем школьном возрасте, дать им вместе с первыми знаниями чувство радости от самореализации и создания чего-то нового".

Ученица 2в класса Новотарманской школы Виктория Линькова рассказала, что робототехникой пробовала заниматься еще в первом классе, но для этого приходилось ездить на занятия в Тюмень. "Мне нравятся мультфильмы про роботов и хочется самой собирать машины, делать так, чтобы они двигались, выполняли команды. Теперь, когда робототехникой можно заниматься рядом с домом, я буду чаще посещать занятия", - сказала Виктория.

Класс конструирования и программирования роботов оснащен компьютерной техникой, мебелью и образовательными конструкторами благодаря поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз" в рамках сотрудничества предприятия с Тюменским региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский Фонд".

По словам заместителя председателя регионального отделения Галины Сушинских, именно на средства, полученные от нефтяников, удалось реализовать образовательную программу "Путешествие в мир роботов" и сделать детям такой подарок к Новому году.

Способствуя развитию технических навыков у школьников "РН-Уватнефтегаз" формирует будущий кадровый резерв ТЭК России.

На церемонии открытия класса начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО "РН-Уватнефтегаз" Наталья Шарапова поздравила ребят, пришедших на первое занятие. "Я надеюсь, что в наступающем Новом году вы с увлечением будете здесь заниматься, а приобретенные полезные навыки позволят вам найти свое призвание в будущем", - сказала она.

"Техническое направление – одно из ведущих в деятельности Центра, - рассказала его директор Татьяна Машинова. – За почти 30 лет деятельности наши воспитанники не раз становились победителями и призерами различных конкурсов, представляли Тюменскую область на Всероссийских соревнованиях. Робототехника – востребованная образовательная программа. Мы планируем проводить занятия дважды в неделю и увеличить количество учеников в классе".

Ирина Кургузова