Победителей первого конкурса снежных фигур определили в Тобольске

| Фото: комитет культуры администрации Тобольска | Фото: комитет культуры администрации Тобольска

Конкурс снежных фигур "Тобольская сказка" впервые прошел в Тобольске. В нем приняло участие 18 команд. Итоги подвели в 6 микрорайоне города 23 декабря.

Как сообщает комитет по культуре и туризму администрации Тобольска, церемонию чествования победителей и призеров конкурса провели Дед Мороз, Снегурочка и персонажи сказки Петра Ершова - Иван и Конек-горбунок. В номинации "Символ года" победителем признан коллектив детского сада комбинированного вида № 7. Им вручен диплом победителя и подарочный сертификат на 15 тысяч рублей.

В номинации "Зимняя сказка в Тобольске" диплом победителя и подарочный сертификат на 15 тысяч рублей вручен команде "Дружная семейка" Центра содействия семейному устройству детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей Тобольска.

Организаторы также отметили дипломами и подарками организации и предприятия города за лучшее новогоднее оформление.

Диплом победителя и сертификат на 15 тысяч рублей в номинации "Лучшее новогоднее оформление объектов социальной сферы всех форм собственности" получила средняя школа №15 корпус 2, микрорайон Левобережье.

В номинации "Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия, предприятия в сфере транспорта и связи" победу праздновал коллектив котельной № 19 Тобольского филиала АО "СУЭНКО". В номинации “Лучшее новогоднее оформление организации торговли и общественного питания" наградили ООО “Новый Тобол”.

Парикмахерскую "Медея" отметили в номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия сферы бытовых услуг".

Торгово-развлекательный центр “Жемчужина Сибири” признан победителем в номинации "Лучшее новогоднее оформление торгового центра, торгового комплекса".

В номинации "Лучшее новогоднее оформление объектов туристической индустрии" отличилось ООО “Новый Тобол”.

За "Лучшее новогоднее оформление АЗС" награду получил индивидуальный предприниматель Светлана Родина.

Диплом и сертификат на 15 тысяч рублей в номинации "Лучшее новогоднее оформление частного дома" вручили Халиде Кутумовой.

В номинации "Лучшее новогоднее оформление придомовой территории и подъездов многоквартирного дома” отметили Марию Саитову, Сергея и Светлану Козловых. Победителям вручен диплом и приз - установка деревянной горки во дворе дома с организацией детской зимней праздничной игровой программы.

Специальный диплом за популяризацию добрососедских отношений, инициативность и активную жизненную позицию в отдаленном микрорайоне Тобольска организаторы конкурса вручили Татьяне Балиной из микрорайона Иртышский, 7. Победителя отметили дипломом и призом - деревянная горка во дворе дома с организацией детской зимней праздничной игровой программы.

Анжела Лебедева