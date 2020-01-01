Студенты ишимского университета третьего возраста изучают литературу и английский язык

| Фото: библиотеки города Ишима во "ВКонтакте" | Фото: библиотеки города Ишима во "ВКонтакте"

37 студентов преклонного возраста прошли обучение в ишимском университете третьего возраста в 2019 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный библиотекарь центральной библиотеки Ишима Лариса Грекова.

Она добавила, что в университете действуют два факультета: "Литература" и "Английский язык". Преподаватели и студенты встречаются еженедельно, обучение проходит в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических занятий, самостоятельных работ, дистанционных форм. По завершении обучения слушателям университета выдаются сертификаты.

"Университет третьего возраста" — это возможность пожилым гражданам бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни", - подчеркнула библиотекарь.

К примеру, на литфаке в течение года прошли такие занятия, как "Пять минут с искусством", "Размышления художника Перова", тренинговое занятие "Способы саморегуляции", литературно-музыкальная композиция "Я дальний путник" и многие другие. Здесь учителями выступают библиотекари.

На факультете английского языка преподает волонтер Людмила Афанасьева, в прошлом учитель английского языка в одной из школ города. Занятия проходят в группах по десять человек, состав которых не меняется. Темы и нагрузка определяются в соответствии с уже имеющимися знаниями, интересами и требованиями обучающихся.

"Пенсионный возраст – это большой отрезок жизни. И важно, чтобы люди проживали его интересно, с удовольствием и пользой. Мы стараемся сделать встречи яркими, а обучение продуктивным", - отметила Лариса Грекова.

По ее словам, в новом 2020 году факультет английского языка переезжает на другую базу, потому что в библиотеке начинается ремонт, который перевоплотит библиотеку в модельную.

Инна Кондрашкина