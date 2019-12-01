Спектакль "Алиса в Новогодии" покажут в пяти деревнях Нижнетавдинского района

| Фото: Администрация Нижнетавдинского муниципального района | Фото: Администрация Нижнетавдинского муниципального района

Новый спектакль "Алиса в Новогодии" покажут в пяти малых деревнях Нижнетавдинского муниципального района с 26 по 29 декабря.

Специалисты Нижнетавдинского передвижного культурного комплекса посетят Черепаново, Торгили, Сартово, Картымский, Антропово. "У нас гигантские декорации, ростовые куклы, световое шоу и фокусы. И все это бесплатно для жителей малых деревень", — рассказали в передвижном культурном комплексе.

Зрителей ждет встреча с такими персонажи, как Алиса, Шляпник, Чеширский кот, Белый кролик, Красная королева. Будут и вспомогательные герои — символ 2020 года Мышка и Стражник. В конце к зрителям выйдет Дед Мороз, гости смогут поводить хороводы со сказочным волшебником и поиграть в игры.

Так как клубов в малых деревнях нет, площадками для показов шоу выступят школы и библиотеки.

Отметим, с октября по ноябрь в ряде населенных пунктов Нижнетавдинского района прошло выездное театрализованное игровое шоу "Дивнодень в стране чудес". Творческий проект заслужил огромное количество положительных отзывов от жителей сел и деревень. Персонажи, задействованные в шоу "Дивнодень в стране чудес", те же, но материал переработан.

"У спектакля третья жизнь. Первую постановку "Алиса в Зазеркалье" мы ставили в центре культуры и досуга в конце 2018 года. Затем мы переработали материал в игровое шоу "Дивнодень в стране чудес" и проехали с ним полрайона. Также побывали с этим мероприятием в Свердловской области. В этот раз мы опять переработали материал и адаптировали его для малых деревень и приблизили к Новому году", — добавили в Нижнетавдинском передвижном культурном комплексе.

Инна Пахомова