На мосту Влюбленных в Тюмени включат новогоднюю подсветку

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Специальную новогоднюю подсветку включат у моста Влюбленных в Тюмени 25 декабря, сообщает администрация города.

Сейчас на набережной Туры на площадке в две тысячи квадратных метров залит каток. Он украшен праздничными флажками, яркими новогодними атрибутами и фонариками. Здесь играет музыка.

Для комфортного отдыха сделаны ограждения и удобные подходы ко льду. В темное время суток работает освещение, есть теплые раздевалки, кафе и туалет. Территорию регулярно очищают от выпавшего снега. Посещение катка бесплатно абсолютно для всех. Он открыт каждый день и круглые сутки. Прокат коньков работает с 11 до 23 часов.

В администрации Тюмени отмечают, что ежедневно с 9 до 11 часов и с 15 до 17 часов здесь устраивают технологические паузы. В это время для создания зеркального блеска и ровной поверхности на лед выходит специальная машина. "Поскольку в Тюмени держится теплая для зимы погода, лед стал мягким", его легко испортить. Сейчас он требует особого ухода, поэтому паузы на восстановление ледового покрытия стали продолжительнее", — добавили в администрации города.