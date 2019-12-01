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Передвижной проект "Сибирь! Дружба! Комсомол!" откроют в ялуторовском музее

Общество, 08:07 26 декабря 2019

Ялуторовский музейный комплекс во ВКонакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонакте

Открытие передвижного выставочного проекта "Сибирь! Дружба! Комсомол!", посвященного 100-летию создания комсомола в Тюмени и других городах Тюменской области, состоится в ялуторовском музее "Торговые ряды" 26 декабря, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Посетители увидят историю зарождения и развития областной комсомольской организации. Ялуторовчане узнают о вкладе комсомольцев в развитие региона, подвигах на войне и в тылу, грандиозных комсомольских стройках.

С юными посетителями поделятся фактами о жизни молодежи прошлого века. А посетители среднего и старшего возраста вспомнят о былой молодости.

Выставка проработает в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) по 21 января. Время работы: со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.

Вход свободный.

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# выставка , комсомол , Ялуторовск , Ялуторовский музейный комплекс

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