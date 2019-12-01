В Тюмени объявили акцию помощи бездомным кошкам и собакам

| Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Сбор помощи бездомным животным в рамках акции "Посылка лучшему другу" продлится в Тюмени по 29 декабря.

Акция проходит в корпусах и общежитиях ТюмГУ — там размещены специальные контейнеры. Волонтеры собирают корм, медикаменты и другие необходимые вещи для приюта. "Посылку" в приют "Лучший друг" тюменские добровольцы отвезут 29 декабря.

Как рассказала координатор Юлиана Галкина, в этот день там пройдет акция "Пушистый заряд", в рамках которой волонтеры сделают мини-зарядку, приберутся в вольерах и кошачьих домиках, покормят животных и выгуляют их.

Присоединиться к акции "Пушистый заряд" могут все желающие — как студенты, так и просто жители Тюмени. Информацию о месте и времени встречи обнародуют в группе зооволонтеров ТюмГУ.

Инна Пахомова