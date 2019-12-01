Тюменский "Рубин" встретится с "Югрой"

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

ХК "Рубин" встретится с "Югрой" в Ханты-Мансийске 26 декабря, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Это будет заключительный для тюменских игроков матч чемпионата Высшей хоккейной лиги в 2019 году.

В поединке могут сыграть вратари Егор Назаров и Алексей Артамкин.

Защитную линию составили: Дмитрий Лютов, Виталий Зотов, Александр Родионов, Егор Кунгурцев, Евгений Петриков, Георгий Бердюков, Александр Федотов и Александр Ильин.

Также в распоряжении тренерского штаба сибирской дружины во главе с Михаилом Звягиным нападающие: Михаил Железнов, Егор Попов, Андрей Рычагов, Денис Давыдов, Никита Ядроец, Вадим Кравченко, Семён Иванов, Роман Горбунов, Денис Ячменёв, Егор Бабенко, Иван Степанов, Константин Белов и Антон Жихарев.