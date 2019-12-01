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Семь команд сыграли в новогодний "Что? Где? Когда?" в Тобольске

Общество, 17:42 25 декабря 2019

мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске

Семь команд боролись за большую новогоднюю сову в игре "Что? Где? Когда?" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Встреча проходила в два тура в мультицентре "Моя территория". Прозвучали вопросы на новогодние темы: ремейки советских новогодних фильмов, акции, товары, погода, исторические факты и литературные произведения. Главную награду вечера выиграла самая небольшая команда — молодая пара тоболяков. Остальные команды получили в награду маленьких деревянных декоративных сов.

"Мы поддерживаем инициативых тоболяков. Преимущество мультицентра в том, что каждый может прийти и рассказать свою идею, начиная от однодневных мастер-классов и открытых встреч, до крупных проектов городского и регионального форматов. Команда готова помочь сделать событие или проект узнаваемым, смысловым и масштабным, чтобы участники и организаторы получили максимум пользы, - поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова.

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# интеллектуальные игры , Тобольск

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