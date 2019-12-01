Первый в области кадровый центр "Работа России" открылся в Ишиме

| Фото: администрация города Ишима во "ВКонтакте" | Фото: администрация города Ишима во "ВКонтакте"

Первый кадровый центр в регионе "Работа России" открыли на базе Центра занятости Ишима и Ишимского района в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь специалисты центра будут не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями работодателей по принципу одного окна.

Помещения Центра занятости разделили на тематические зоны. Появились рабочие места для администраторов, терминал электронной очереди, информационные панели. Сориентироваться в новом пространстве помогают современные средства визуальной навигации.

В зоне приема и консультирования можно составить резюме, подобрать вакансии, связаться с работодателем по поводу собеседования. Специалисты также расскажут об актуальном положении дел на рынке труда, помогут оформить статус безработного и подготовить документы на выплату пособий.

Для соискателей предусмотрена зона самостоятельного поиска работы.

В центре занятости внедряются и дополнительные цифровые технологии: электронная очередь, оснащение системой визуального контроля качества оказания услуг. По новому будет выстроена партнерская работа и с работодателями. Им будут оказывать помощь в вопросах обеспечения кадрами и развития кадрового потенциала.

На церемонии открытия красную ленточку перерезали директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич, глава Ишима Федор Шишкин, директор Центра занятости населения Ишима и Ишимского района Оксана Астафьева.

Напомним, Тюменская область – один из шестнадцати пилотных субъектов РФ, где с 2019 года началась реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".