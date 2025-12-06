  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер западный

Тюменские предприятия приглашают поучаствовать в проекте "Производительность труда"

Общество, 17:51 06 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятия Тюменской области могут принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" в 2026 году. Организации, еще не вошедшие в проект, могут оставить заявку на ИТ-платформе "Производительность.рф".

Как сообщает "Тюменская область сегодня", благодаря участию в проекте тюменские компании увеличили эффективность. По итогам года семь предприятий показали существенный рост производительности, что подтверждает позитивные тенденции в экономике региона.

Например, на молочном комбинате "Ситниковский" выработка выросла на 19%, запасы сократились на 50%, а время протекания процесса уменьшилось на 17%. Эти результаты стали подтверждением успешного внедрения принципов бережливого производства. Типография "Флагман" также продемонстрировала значимый прогресс. Время выполнения заказа от клиента до натяжки баннера снизилось на 20%, а выработка увеличилась более чем на 25%. Строительная компания "СтоунСтрой" показала наиболее впечатляющую динамику: ключевой показатель выработки увеличился в 2,5 раза. Кроме того, время протекания основных процессов сократилось на 65%.

Добавим, проект "Производительность труда" реализуют в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бережливые технологии , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроекты , производители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:11 06.12.2025Тюменские добровольцы заняли третье место на международном форуме #МЫВМЕСТЕ
18:02 06.12.2025Тюменцев приглашают присоединиться к военно-поисковому отряду "Кречет"
17:51 06.12.2025Тюменские предприятия приглашают поучаствовать в проекте "Производительность труда"
16:48 06.12.2025Жителей Ялуторовска приглашают на выставку "Спичечная архитектура"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора