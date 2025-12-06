Тюменские предприятия приглашают поучаствовать в проекте "Производительность труда"

Предприятия Тюменской области могут принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" в 2026 году. Организации, еще не вошедшие в проект, могут оставить заявку на ИТ-платформе "Производительность.рф".

Как сообщает "Тюменская область сегодня", благодаря участию в проекте тюменские компании увеличили эффективность. По итогам года семь предприятий показали существенный рост производительности, что подтверждает позитивные тенденции в экономике региона.

Например, на молочном комбинате "Ситниковский" выработка выросла на 19%, запасы сократились на 50%, а время протекания процесса уменьшилось на 17%. Эти результаты стали подтверждением успешного внедрения принципов бережливого производства. Типография "Флагман" также продемонстрировала значимый прогресс. Время выполнения заказа от клиента до натяжки баннера снизилось на 20%, а выработка увеличилась более чем на 25%. Строительная компания "СтоунСтрой" показала наиболее впечатляющую динамику: ключевой показатель выработки увеличился в 2,5 раза. Кроме того, время протекания основных процессов сократилось на 65%.

Добавим, проект "Производительность труда" реализуют в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".