Тюменские добровольцы заняли третье место на международном форуме #МЫВМЕСТЕ

| Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

Региональный клуб участников Премии #МЫВМЕСТЕ Тюменской области наградили дипломом за лучшие результаты деятельности в 2025 году и значительный вклад в развитие сообщества Премии #МЫВМЕСТЕ, которая прошла в Москве. Клуб занял третье место среди всех региональных клубов, которые на данный момент открыты в 37 субъектах Российской Федерации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Региональный клуб Тюменской области находится в Тобольске и объединяет активистов акции со всех муниципалитетов региона. Его руководитель, член Совета федерального клуба Наталья Выставных оказалась на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным.

"В этот момент я испытала гордость за город Тобольск и всю Тюменскую область. Я невероятно рада, что мне выпала такая честь. Это значит, что нас знают, к нам прислушиваются. Это не только моя заслуга, это работа большой команды тюменского региона", - сказала Наталья Выставных.

Ее отметили благодарственным письмом за создание эффективной системы работы и сплочение лидеров социальных изменений в сообществе федерального клуба финалистов и победителей Премии #МЫВМЕСТЕ "Маяк".