  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер западный

Тюменцев приглашают присоединиться к военно-поисковому отряду "Кречет"

Общество, 18:02 06 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников приглашают присоединиться к военно-поисковому отряду "Кречет". Сейчас его ряды насчитывают более 100 активистов.

"Набор у нас, можно сказать, круглогодичный. Присоединиться могут не только ученики, мы приглашаем всех. С нами даже ездили бабушки и дедушки в походы. Можно выехать и в поисковые экспедиции, принять участие в других событиях, например, в сборах или учебных выездах. Кроме этого, в школах мы проводим "Уроки памяти". Нашему отряду 27 лет, и нам есть о чем рассказать", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" командир военно-поискового отряда "Кречет" Андрей Ковалевский.

Он добавил, что конкретно для детей от 8 до 17 лет разработан курс военной подготовки. В программе: школа юного поисковика, курс армейского рукопашного боя и самообороны, огневая, горно-штурмовая, строевая, лыжная, военно-медицинская подготовки и другие. Юных тюменцев учат ориентированию и военной топографии, военной истории Отечества и действиям при ЧС и угрозе террористических актов. Отряд регулярно проводит учебные выезды и сборы. Подробности можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

"Пройдя нашу подготовку, ребята поступают в высшие военные заведения, служат в войсках специального назначения. Мы сотрудничаем с некоторыми военными частями, и там их ждут с удовольствием", - подчеркнул руководитель отряда.

Всего в регионе зарегистрировано 26 поисковых отрядов из 12 муниципальных образований. В экспедициях по местам сражений они поднимают останки бойцов и командиров Красной Армии. Поисковиками восстановлены судьбы 560 красноармейцев, считавшихся пропавшими без вести.

Возрастное ограничение: 6+

Виктория Макарова

# ориентирование , поисковики

