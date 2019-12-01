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В РЖД показали новый электронный билет

Общество, 15:31 25 декабря 2019

скриншот из видео РЖД | Фото: скриншот из видео РЖД

Внешний вид нового электронного билета на поезда дальнего следования показала компания РЖД, сообщает РИА Новости.

Новый бланк электронного билета будет максимально понятным, функциональным и персонализированным. Более крупным шрифтом будут написаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления. Указаны в бланке и адрес вокзала, ближайшая станция метро, часовой пояс, время и ночи в пути.

Новый билет содержит информацию с подробным описанием тарифа и класса обслуживания, удобств в вагоне и поезде, персональной схемой размещения пассажира. Там даже указано место для размещения багажа.

В билете будет указана информация о документе, который нужно предъявить проводнику при посадке в поезд, отведенное на посадку время, время прибытия поезда на станцию назначения, информация о работе общественного транспорта в пункте назначения. Показаны примеры версий новых электронных билетов на русском и английском языках.

Сам бланк нового электронного билета можно сложить несколько раз, и информация на нем будет удобна для восприятия.

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# РЖД , электронный билет

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