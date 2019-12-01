Тысяча тюменцев стали волонтерами культуры в 2019 году

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Почти тысяча жителей Тюменской области стали волонтерами в сфере культуры в 2019 году. В работе площадок активно участвовали школьники, студенты, работающая молодежь, целые семьи и люди старшего поколения, сообщает областной департамент культуры.

Активисты движения приняли участие во всероссийских акциях "Ночь музеев-2019" и "Ночь искусств-2019", в работе опорных центров регионального проекта "Школа волонтера", в фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, гастрономическом фестивале "Золотой карась", мероприятиях в рамках Дня народного единства.

Добровольцы активно участвовали в реализации проектов, направленных на культурную социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Один из них – проект "Предназначение", благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья стали артистами инклюзивного спектакля "Дежавю". Подготовка к нему длилась более полугода, и на протяжении этого времени раскрыть творческие способности артистам помогали волонтеры. Участники активно репетировали и проходили мастер-классы по хореографии, игре на барабанах, вокалу, цирковому искусству, жестовому пению, театральному мастерству.

"Посещая занятия и мастер классы, я наблюдала, как участники проекта раскрывались, становились более раскрепощенными, на занятиях куда-то уходила их стеснительность и застенчивость, все становились единым целым", — поделилась впечатлениями участница проекта "Предназначение" Разия Сабирова.

Кроме того, активисты проявили себя в таких проектах, как "Тактильная книга", "Краски жизни", "Театр детей инвалидов". Особого внимания заслуживает проект "Истоки", предполагающий экскурсионные туры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению директора областного департамента культуры Елены Майер, Тюменский центр волонтеров культуры позволил соединить две категории граждан в единое целое — людей с особенностями здоровья, которые нуждаются в творческой реализации, и людей, которые имеют внутреннюю потребность и желание помогать. "Это плодотворный симбиоз, который дает замечательные результаты", - поделилась она.

Тюменский опорный центр "Волонтеры культуры" был создан в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Культура". Одним из результатов работы организации стало получение звания лауреата Всероссийского конкурса флагманских проектов "Волонтеры культуры" с вручением гранта на реализацию первого регионального обучающего семинара для добровольцев. Этот семинар будет направлен на вовлечение волонтеров в проведение культурно-массовых мероприятий и знакомство с региональный планом культурных событий, где активисты смогут себя проявить.

Для того чтобы стать "волонтером культуры" нужно обратиться в опорный центр, который находится в Историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47), либо написать на почту cult.vol.to@gmail.com, позвонить по телефону +7(3452)68-11-11.