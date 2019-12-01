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Тобольская общественница стала заслуженным работником культуры Татарстана

Общество, 14:36 25 декабря 2019

Луизы Шамсутдиновой | Фото: Луизы Шамсутдиновой

Звание "Заслуженный работник культуры Республики Татарстан" присвоили председателю Совета региональной татарской общественной организации "Наследие" по Тюменской области Луизе Шамсутдиновой.

Создательнице Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" Луизе Шамсутдиновой вручил награду руководитель исполкома Всемирного конгресса татар, депутат Государственного совета Республики Татарстан Ринат Закиров на расширенном заседании Национального совета Всемирного конгресса татар в Казани.

"Мы приехали по личному приглашению Рината Закирова. Нас встретили просто замечательно!", - вспоминает Луиза Шамсутдинова.

Тобольская общественница рассказала: два дня участники посвятили форуму татарских предпринимателей. В расширенном заседании Нацсовета приняли участие руководители татарских организаций из 63 регионов России, Республики Татарстан и 29 зарубежных стран.

На третий день состоялось торжественное открытие Года столетия Татарской автономной советской социалистической республики с участием правительства Татарстана и его президента Рустама Минниханова. В рамках этого мероприятия организаторы наградили в том числе и тоболячку.

Дополним, глава Республики 19 декабря дал старт Году столетия образования Татарской АССР.

Ирина Ромашкина

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# Искер , сибирские татары

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