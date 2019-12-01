Победителей конкурса по робототехнике определили в Голышманово

| Фото: администрации Голышмановского городского округа | Фото: администрации Голышмановского городского округа

30 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет приняли участие в V муниципальном конкурсе по робототехнике и интеллектуальным системам, сообщает пресс-служба администрации Голышмановского городского округа.

Соревнования по робототехнике проходили в двух категориях: основной и творческой. В основной категории участники создавали робота и программировали его на совершение определенных задач.

В творческой – презентовали своих роботов, созданных для изучения природных ресурсов в потенциально опасных для человека средах, для сервисного, домашнего, промышленного назначения.

По итогам в номинации "Свободная категория "Сумо"" первыми стала команда "Электроник" - Николай Завьялов, Андрей Шульмин.

В "Свободная категория "Биатлон"" средней возрастной группы первое место занял Максим Васильев. В старшей группе команда "Таир" - Артем Гуликян, Андрей Корзухин.

В номинации "Свободная категория "Траектория"" победителем признана команда "Молния" - Кирилл Осипов, Анатолий Туренков.