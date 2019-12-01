  • 25 декабря 201925.12.2019среда
  • USD62,1673
    EUR68,9062
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

По улицам Тобольска ездит новогодний автобус

Общество, 18:14 25 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 200 метров дюралайта и две тысячи креплений понадобилось для украшения новогоднего автобуса, курсирующего по улицам Тобольска.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тобольском ПАТП, автобус будет ездить по городу в течение праздников. Новогоднее транспортное средство курсирует по маршрут №6, соединяющему отдаленный микрорайон "Иртышский" и тобольский кремль. На бортах автобуса красуются надписи - "Все мечты сбудутся", "С новым годом", "Это мой Тобольск. Это моя сказка".

На крыше новогоднего автобуса установлены колонки, из которых звучат праздничные хиты звезд российской и зарубежной эстрады. Также песнями жителей и гостей города поздравляют работники предприятия: кузнец РММ, водитель, кондуктор, машинист моечной установки, слесарь по ремонту автомобилей, инженер-электроник, ведущий специалист отдела кадров и начальник договорного отдела предприятия.

Кроме новогоднего автобуса, в пассажирском предприятии украшено еще 24 транспортных средства. 34 водителя и 17 кондукторов переоделись в сказочных персонажей. Водители надели костюмы Деда Мороза, царя из сказки "Конек-горбунок", Карабаса-барабаса, Шамаханской царицы и другие. Кондукторы переоделись в костюмы Снегурочки, Жар-птицы, Мышки, Колдуньи, Снеговика. Радовать пассажиров сказочным видом сотрудники автотранспортного предприятия будут до конца новогодних каникул.

﻿

В группе во ВКонтакте тобольское ПАТП запустило голосование за приз зрительских симпатий на лучший новогодний костюм кондуктора и водителя. Победители получат подарки.

Евгений Новосёлов

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобус , Новый год , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 25.12.2019В Тюмени объявили акцию помощи бездомным кошкам и собакам
18:36 25.12.2019Лотерейный миллионер из Тюменской области потратит выигрыш на жилье
18:14 25.12.2019По улицам Тобольска ездит новогодний автобус
18:03 25.12.201926 декабря - события дня