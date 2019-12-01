По улицам Тобольска ездит новогодний автобус

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 200 метров дюралайта и две тысячи креплений понадобилось для украшения новогоднего автобуса, курсирующего по улицам Тобольска.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тобольском ПАТП, автобус будет ездить по городу в течение праздников. Новогоднее транспортное средство курсирует по маршрут №6, соединяющему отдаленный микрорайон "Иртышский" и тобольский кремль. На бортах автобуса красуются надписи - "Все мечты сбудутся", "С новым годом", "Это мой Тобольск. Это моя сказка".

На крыше новогоднего автобуса установлены колонки, из которых звучат праздничные хиты звезд российской и зарубежной эстрады. Также песнями жителей и гостей города поздравляют работники предприятия: кузнец РММ, водитель, кондуктор, машинист моечной установки, слесарь по ремонту автомобилей, инженер-электроник, ведущий специалист отдела кадров и начальник договорного отдела предприятия.

Кроме новогоднего автобуса, в пассажирском предприятии украшено еще 24 транспортных средства. 34 водителя и 17 кондукторов переоделись в сказочных персонажей. Водители надели костюмы Деда Мороза, царя из сказки "Конек-горбунок", Карабаса-барабаса, Шамаханской царицы и другие. Кондукторы переоделись в костюмы Снегурочки, Жар-птицы, Мышки, Колдуньи, Снеговика. Радовать пассажиров сказочным видом сотрудники автотранспортного предприятия будут до конца новогодних каникул.

В группе во ВКонтакте тобольское ПАТП запустило голосование за приз зрительских симпатий на лучший новогодний костюм кондуктора и водителя. Победители получат подарки.

Евгений Новосёлов