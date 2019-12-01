Лотерейный миллионер из Тюменской области потратит выигрыш на жилье

| Фото: пресс-служба "Столото" | Фото: пресс-служба "Столото"

Менеджер по туризму из Тюменской области Екатерина Дяченко выиграла 1 млн рублей в лотерею в 1 тыс. 309-м тираже "Русского лото", сообщает пресс-службы "Столото".

Свой первый билет победительница получила в подарок от отца на Новый год, спустя пару лет женщина сама купила второй в отделении почты.

"Я была на почте по делам. Увидела на витрине красочный анонс тиража и решила испытать удачу. Вытянула всего один билетик из пачки и попала прямо в яблочко. Даже не думала, что стану миллионером. Когда мы с мужем увидели сумму выигрыша на мониторе компьютера, выдохнули с облегчением. Это большая помощь для нас", - сказала Екатерина Дяченко.

Недавно супруги купили большой трехэтажный дом, о котором давно мечтали. Выигранные деньги они направят на погашение ипотеки.

Победительница может претендовать на еще более крупный выигрыш. В новогоднем тираже "Русского лото" в прямом эфире будет гарантированно разыгран 1 млрд рублей и миллионы других призов. Выигрывает каждый второй билет. По словам Екатерины, эту сумму она вложила бы в собственный бизнес в гостиничной сфере.

"Если выиграю миллиард, куплю отель в Краснодарском крае на берегу моря. А еще всей семьей отправимся путешествовать по миру и приобретем недвижимость на Кипре", — рассказала она.