"Безопасный Новый год" объявлен в тюменском регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Безопасный Новый год" стартовала в регионе. Сотрудники управления Росгвардии проследят за безопасностью жителей во всех муниципалитетах Тюменской области в новогодние праздники 2019/2020.

"Экипажи Росгвардии будут заезжать, заходить во дворы и предупреждать жителей об осторожном использовании пиротехники. Только профилактика, чтобы не было вреда! Акция "Безопасный Новый год" направлена на информирование граждан о необходимости самобезопасности - мы рассчитываем на сознательность жителей. Длительные праздники расхолаживают население и поэтому люди смогут допускать правонарушения. Если будет факт правонарушения, будем задерживать", - разъяснил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

Ежесуточно за общественным порядком будут следить 160 бойцов Росгвардии. В Тюмени будут работать 17 экипажей Росгвардии, в Тобольске - шесть, в Ишиме - три, в Заводоуковске и Ялуторовске - по два, в райцентрах - по одному экипажу.

В новогодние праздники будет задействовано более 100 сотрудников вневедомственной охраны, личный состав инженерно-технического отделения ОМОН будет проводить обследования мест с массовым пребыванием людей на выявление опасных предметов перед началом праздничных мероприятий.

"Инженерно-смотровую группу уже задействовали на Губернаторской елке, а также группа сопровождала детей на Кремлевскую елку. Бойцы будут нести службу и в новогодние каникулы", - сказал Евгений Симаков.

Также представители Росгвардии раздают гражданам тематические памятки-буклеты о том, как безопасно использовать пиротехнику.

Ирина Ромашкина