26 декабря в Тюмени немного похолодает

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Минус 5 - минус 7 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 26 декабря, к вечеру похолодает до минус 12, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду и снегопад.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. Порывы - до 8 метров в секунду. После обеда направление изменится на восточное.

Атмосферное давление повышенное 758-763 мм. рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения утром.

Заход солнца в 15 часов 59 минут. Долгота дня 6 часов 42 минуты.