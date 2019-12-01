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Футболисты "Тюмени" проведут три сбора

Спорт, 11:59 26 декабря 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Три сбора ожидают игроков "Тюмени" перед возобновлением ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ в группе "Урал-Приволжье", сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Команда выйдет из отпуска в конце января. Первый сбор пройдет недалеко от побережья Черного моря – в новороссийском селе Абрау-Дюрсо. Он продлится до 13 февраля.

После этого футболисты получат недельный отдых и соберутся 20 февраля в турецкой Анталье. На берегу Средиземного моря тюменцы будут готовиться к продолжению сезона до 5 марта.

Заключительный сбор сибирская команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова вновь проведет в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ.

Возобновится первенство страны 7 апреля. "Тюмень" в этот день на своем стадионе "Геолог" примет пермскую "Звезду".

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# ФК Тюмень , футбол

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