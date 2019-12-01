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Победителя Генетического турнира определили в Тюмени

Общество, 17:06 26 декабря 2019

Областная физико-математическая школа во ВКонтакте | Фото: Областная физико-математическая школа во ВКонтакте

Первое место заняла команда Тюменского государственного медицинского университета во втором открытом Генетическом турнире, который прошел в Областной физико-математической школе. Команда "Биохим ФМШ" стала второй, сообщает учебное учреждение.

За два месяца до турнира команды получили 15 генетических задач, имеющих неоднозначные решения. Свои решения они защищали в формате генетических боев и отвечали в полемике на доводы и контрдоводы оппонентов.

Конкурс капитанов выиграл представитель команды физико-математической школы Савелий Кауртаев. Он смог назвать наибольшее количество генетических патологий, а также не ошибся в перечне вирусных заболеваний человека.

Третий открытый генетический турнир пройдет в 2020 году.

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# областная физико-математическая школа

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