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Работы победителей областного конкурса "Моя малая родина" отправят в Москву

Общество, 17:28 26 декабря 2019

пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Итоги областного заочного конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос" подведены в Тюмени, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Первое место в номинации "Этноэкологические исследования" занял Зуфар Ибатуллин из Ярковской средней школы с исследовательской работой "Изучение орнамента тюбетейки".

Пять работ победителей отправят на следующий этап в Москву. "Моя малая родина: природа, культура, этнос" входит в перечень олимпиад и интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, по итогам которых информация о победителях вносится в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

Всего в конкурсе приняло участие 55 человек из 18 муниципальных образований Тюменской области, из 28 образовательных организаций.

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# Дворец Пионер , конкурсы

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