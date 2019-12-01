Работы победителей областного конкурса "Моя малая родина" отправят в Москву

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Итоги областного заочного конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос" подведены в Тюмени, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Первое место в номинации "Этноэкологические исследования" занял Зуфар Ибатуллин из Ярковской средней школы с исследовательской работой "Изучение орнамента тюбетейки".

Пять работ победителей отправят на следующий этап в Москву. "Моя малая родина: природа, культура, этнос" входит в перечень олимпиад и интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, по итогам которых информация о победителях вносится в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

Всего в конкурсе приняло участие 55 человек из 18 муниципальных образований Тюменской области, из 28 образовательных организаций.