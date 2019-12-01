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О правильной утилизации новогодних елок и пиротехники рассказал региональный оператор

Общество, 17:39 26 декабря 2019

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Аккуратно оставить елки у контейнерных площадок после новогодних праздников рекомендует горожанам Тюменское экологическое объединение. Оттуда деревья своевременно вывезет спецтранспорт вместе с другими крупногабаритными отходами.

Оставлять елки у подъездов и на территории газонов не стоит, как и пытаться поместить их в контейнеры: это может вызвать преждевременное переполнение емкостей или повредить их.

"Если правильный способ утилизации новогодних деревьев – это вопрос в первую очередь комфорта, то обращение с фейерверками и петардами больше касается безопасности", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Фейерверк после использования остается горячим. Смешавшись со случайными катализаторами в контейнере для ТКО, он может загореться, что приведет к повреждению бака. Поэтому рекомендуется размещать остатки от таких отходов рядом с емкостями для сбора ТКО, а не внутри.

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# отходы , утилизация

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