Концерт на воде в Тюмени признан мероприятием года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт на воде Тюменского филармонического оркестра совместно с оперными солистами Мариинского театра, исполненный к 75-летию региона, признан мероприятием года в Топе-5 событий года в Тюменской области, сообщает рейтинговое агентство "Сибирь".

В номинации "Лучший туристический проект года" лидером стал региональный бренд "Visit Tyumen", в рамках которого в 2019 году к 75-летию Тюменской области был выпущен видеоролик "Земля больших людей". Награда будет вручена заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву.

В номинации "PR года" победителем стал проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок". Координатором проекта является первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. В течение года был запущен сайт, мобильное приложение, установлен арт-объект в центре Тюмени, открыта уличная экспозиция на площади у администрации, состоялся театральный фестиваль одной сказки, реализованы другие идеи.

Приз за лучшую организацию концертов получит концертное агентство "Маргарита-Арт", руководитель - Маргарита Игонина. В 2019 году в Тюмень благодаря ему приезжали группа "Би-2", группировка "Ленинград", Дима Билан, Сергей Безруков, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Пелагея и другие.

В номинации "Арт-объект года" победу одержали светящиеся белые медведи. На Цветном бульваре в декабре появились шестиметровая медведица и трое медвежат, инициатива установки арт-объекта принадлежит компании СУЭНКО. Мишки сразу стали любимым местом для прогулок и фотосессий для жителей и гостей Тюмени.

Информация о рейтинге и список победителей по всем номинациям опубликован на ресурсах популярного информационного проекта "Афиша Тюмень" - в группе ВКонтакте и в аккаунте Instagram.