Тюменские связисты перейдут на особый режим работы

| Фото: www.company.rt.ru | Фото: www.company.rt.ru

В "Ростелеком" подготовили региональные сети связи к повышенным нагрузкам и организовали работу мобильных бригад на время новогодних и рождественских каникул, сообщает пресс-служба филиала компании.

С 30 декабря 2019 года по 10 января 2020 года на объектах связи компании введут особый режим работы, более 120 связистов проведут новогоднюю ночь и январские каникулы на дежурстве. Бригады полностью укомплектованы необходимыми материалами и оборудованием, проведены проверки готовности электроснабжения и эксплуатационных материалов с целью их оперативного использования. В случае проблем с электроснабжением обеспечение питанием сетей до устранения аварии возьмут на себя дизель генераторы. Такая установка может работать в автономном режиме без дозаправки топливом более 10 часов.

Как отмечают специалисты, в дни каникул, и особенно в новогоднюю ночь, нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру возрастает в разы: отмечается и рост потребления интернет-трафика, и увеличение объема трафика на линиях связи, поддерживающих бесперебойную работу домашних телефонов. По данным компании, Так, 31 декабря 2018 года с 19 часов до 4 часов 1 января 2019 года жители Тюменской области совершили почти 108 тыс. звонков со стационарных телефонов, а общее время телефонных разговоров составило 451 тыс. минут, что превышает обычную нагрузку в десятки раз.